SMRE sigla joint venture con il colosso BRP-Rotax

SMRE

(Teleborsa) -ha siglato l’accordo di Joint Venture con BRPROTAX GmbH & CO KG, leader globale nella produzione e sviluppo di motorizzazioni per veicoli, aeromobili e veicoli ricreazionali nonché azienda del grande gruppo Bombardier Recreational Product.La Joint Venture combinerà l'esperienza ed il know-how tecnologico di SMRE e di BRP-Rotax nei rispettivi mercati con l’obiettivo di sviluppare e produrre insieme soluzioni tecnologicamente avanzate in grado di cogliere le enormi opportunità derivanti dalla mobilità di nuova generazione che richiede soluzioni sempre più efficienti, ecosostenibili, prodotte e commercializzate su scala mondiale.dove risiede la subsidiary europea BRP-ROTAX, ed al momento è stata dotata delle risorse necessarie per la costituzione.I primi risultati saranno presentati al mercato già a partire da autunno 2017 e in quella occasione saranno comunicati maggiori dettagli anche sui prodotti, sulla tecnologia e sui piani di sviluppo.