Tonica Wall Street

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,68%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo, che termina la giornata a 2.453,46 punti. Balza in alto il(+1,6%), come l'S&P 100 (0,9%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,66%),(+1,08%) e(+0,98%). Il settore, con il suo -0,69%, si attesta come peggiore del mercato.Altra i(+2,86%),(+2,12%),(+1,96%) e(+1,76%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,92%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,90%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,72%.Tra i(+5,37%),(+4,49%),(+4,13%) e(+4,11%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,66%.scende dell'1,40%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,61%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,60%.