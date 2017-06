Allarme Confartigianato: ripresa fragile, in nove anni persi oltre 500 mila occupati

(Teleborsa) - C’è un’Italia che corre e un’Italia che frena.con numeri di tutto rispetto. Nel 2016, sono. Sempre lo scorso anno, le piccole imprese hanno(1,5 miliardi in più rispetto al 2015). In innovazione i piccoli imprenditori spendono 5 miliardi l’anno, 6.600 euro per addetto (il 6,5% in più rispetto alla media di tutte le imprese).Quanto a produttività, in 3 annie delle piccole aziende tedesche:, rispetto al +1,6% delle grandi aziende italiane e al +0,8% delle piccole imprese tedesche.a fronte di questi primati positivi delle piccole impreseE' la fotografia scattata dal Rapporto cheha presentato oggi, 20 Giugno, alla propria Assemblea.A intralciare il cammino dei piccoli imprenditori sono lemonitorate da Confartigianatoe che confinano l’per le condizioni favorevoli a fare impresa.A cominciare dal fisco: nel 2017 il. In pratica. Soltanto la Francia ci supera con il 47,5%. Per le piccole imprese il prelievo maggiore si registra nei Comuni più inefficienti: traun piccolo imprenditore paga 4.373 euro l’anno.Sulla competitività delle imprese, poi, pesa il, vale a dire 11,8 punti superiore al 36% della media Ocse.Siamo: è pari al 2,8% del Pil, superiore di 0,9 punti rispetto alla media Eurozona.: con 1,128 euro al litro è il più alto dell’Eurozona.Passando ad un altro fattore di produzione,Siamoche negli ultimi 5 anni sono aumentate del 18,7% rispetto al + 7,9% della media Ue.: nel 2016 i finanziamenti alle imprese artigiane sono diminuiti di 2,7 miliardi (-5,9%) e addirittura, rispetto al 2011, il calo è stato di 13,5 miliardi (-24,3%).