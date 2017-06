Banche venete, Fitch lancia l'allarme: "Rischio perdite per bond senior"

Banco Popular

(Teleborsa) - Le banche venete, in particolare la Banca Popolare di Vicenza, finiscono nel mirino FitchI due istituti sono ancora alle prese con i negoziati UE per il via libera al piano di salvataggio statale, ma l'agenzia di rating lancia l'allarme su la Popolare di Vicenza dicendo che: "esiste una concreta possibilità che possano essere imposte perdite agli obbligazionisti privilegiati, se la banca non ottenesse nuovo capitale in un piano di ricapitalizzazione precauzionale, dato che la svalutazione o la conversione delle obbligazioni subordinate non rafforzerebbe sufficientemente il capitale". E' quanto scrive Fitch in una sua analisi intitolata "La risoluzione delsolleva dubbi sulle banche italiane"."La risoluzione del Banco Popular è un promemoria sul fatto che perla risoluzione è un esito possibile, in particolare se la ricapitalizzazione preventiva finisse in stallo - afferma l'agenzia di rating nell'analisi. Il loro piano sulla ricapitalizzazione precauzionale potrebbe risultare complicato dal progetto di fusione".Intanto, c'è chi dice sì a una soluzione ci sistema che coinvolga "la grandissima parte delle banche italiane" e non solo le due più grandi, ovvero. E' così che pensa, presidente diche lo ha affermato durante il Forum economico italo-tedesco.