Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Chimico

Beni personali e casalinghi

Telecomunicazioni

Materie prime

Petrolifero

Moncler

Ferragamo

Italgas

Mediaset

Tenaris

Saipem

Atlantia

Brunello Cucinelli

Hera

Banca Farmafactoring

Aeroporto di Bologna

Juventus Fc

(Teleborsa) - Proseguono caute le principali borse europee con gliin una giornata povera dal fronte macroeconomico. Gli investitori aspettano gli interventi di oggi dei governatori Fed, dopo quelli di Dudley Evans che ieri hanno parlato di inflazione e politica monetaria.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,116: l'IFO ha rivisto al rialzo le stime di crescita della Germania . Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,25%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 43,6 dollari per barile, in calo dell'1,36%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,93%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,26%. Resta vicino alla parità(+0,11%). Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,32%., riportando una variazione pari a +0,01% sulIn buona evidenza a Milano i comparti(+1,44%),(+0,61%) e(+0,53%). Nel listino, i settori(-2,46%) e(-0,74%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, si distinguono(+2,50%),(+2,09%),(+1,42%) e(+1,22%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,50% sul forte calo dei prezzi del greggio. Giù anche, -1,52%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,93%.del FTSE MidCap,(+2,55%),(+2,00%),(+1,76%) e(+1,52%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,53%.