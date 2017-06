CDP potenzia il Fondo di Garanzia per le PMI grazie al Piano Juncker

(Teleborsa) -(CDP) rafforza l'operatività del Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI), lo strumento delfinalizzato ad aumentare la capacità di accesso al credito delle piccole e medie imprese italiane."Target dell’iniziativa – spiega la nota - circa 70 mila PMI in grado di generare nuovi investimenti fino a 6 miliardi di euro”.L’intervento di CDP è reso possibile grazie alla "Piattaforma di risk sharing per le PMI" strutturata in cooperazione con ili (FEI) e col supporto del Ministero dell'Economia e delle finanze. Primo caso in Europa, rappresenta il più grande strumento in favore delle piccole e medie imprese mai realizzato nell'ambito del Piano Juncker . che ha preso il via nel 2015 finalizzato al rilancio della crescita economica e dell'occupazione dell'UE.Inoltre, il, che veicolerà risorse del Piano Juncker, provenienti dal programma europeo COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises).