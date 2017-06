Fiera di Milano, Tribunale revoca Amministrazione Giudiziaria della controllata Nolostand

Fiera di Milano

(Teleborsa) -L'udienza per l'esame del provvedimento di Amministrazione Giudiziaria relativo a Fiera Milano, con particolare riferimento al ramo di azienda degli allestimenti della Società, è prevista in data 28 settembre 2017.La Società proseguirà nel frattempo nel completamento di tutte quelle iniziative intraprese per ottimizzare, correggere ed introdurre nuove regole per una più efficace e sicura gestione delle attività, basate sull'introduzione di nuovi modelli e metodologie di lavoro, in discontinuità con il passato.