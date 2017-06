Maturità 2017, tutto pronto al fischio di inizio

(Teleborsa) - Milioni di studenti già tremano al solo pensiero. E' questione di ore e presto prenderà il via il tanto temuto esame: la, come di consueto con la prima prova scritta di italiano.La, affidata a commissari interni, nella materia caratterizzante ciascun indirizzo, ed a seguire. A partire, poi,Per molti studenti, domani, terminerà un lungo percorso di studio durato ben cinque anni. La maturità targata 2017 consentirà agli alunni di quinta superiore di ottenere finalmente un diploma.Lo scorso gennaio, il Miur ha annunciato le materie scelte al Liceo classico,allo Scientifico,per l’indirizzo Amministrazione,degli Istituti tecnici,dei servizi commerciali per l’indirizzo Servizi commerciali degli Istituti professionali.. A partire,. "Purtroppo in peggio", segnala il sindacato della scuola. Perché l’esame finale del secondo ciclo scolastico, una volta considerato una prova cruciale,: sono previste meno prove, solo due scritti e un’orale, una riduzione dei punteggi derivanti degli esiti diretti dell’esame stesso. In assoluto,Le novità, ricorda il giovane sindacato, sono contenute nel decreto legislativo della Buona Scuola sulle “norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”."Questo appiattimento della maturità - commenta- ci fa sempre più temere che si voglia andare verso la progressiva abolizione della legalità del titolo di studio, premessa all'avvio delle scuole e delle università di serie A e B".