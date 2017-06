Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Energia

Beni di consumo secondari

Industriale

Merck & Co

Pfizer

American Express

McDonald's

General Electric

Intel

Walt Disney

Microsoft

Regeneron Pharmaceuticals

Alexion Pharmaceuticals

Biogen

Incyte

Ross Stores

Tractor Supply

Discovery Communications

Viacom

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,29%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso lo, che ha perso lo 0,67%, chiudendo a 2.437,03 punti. Negativo il(-0,8%), come l'S&P 100 (-0,6%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,25%),(-1,25%) e(-1,15%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,35%),(+1,02%),(+0,77%) e(+0,57%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,33%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,83%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,36%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,35%.Tra i(+5,02%),(+2,49%),(+2,10%) e(+1,88%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,83%.Sensibili perdite per, in calo del 3,58%.In apnea, che arretra del 3,48%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,44%.