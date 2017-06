Rally per il Sole 24 Ore, ok a offerta fondo Palamon per quota Area Formazione ed Eventi

Sole 24 Ore

(Teleborsa) - Ottima performance per il, che scambia in rialzo del 5,30%.

Il CdA del gruppo editoriale ha accettato un'offerta vincolante per una quota dell'Area Formazione ed Eventi, presentata dal fondo di private equity Palamon Capital Partners, attribuendo allo stesso il diritto di esclusiva per la negoziazione e stipula degli accordi finali destinati a disciplinare l’operazione.



L’offerta di Palamon si basa su un Enterprise Value di Euro 80 milioni per l’intera attività. La sottoscrizione degli accordi finali è attesa - al più tardi - tra la seconda e la terza decade del mese di luglio.







Lo status tecnico di medio periodo del Sole 24 Ore rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,4462 Euro, mentre i supporti sono stimati a 0,4051. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 0,4873.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)