Rifugiati, mai così tanti come nel 2016

(Teleborsa) -. Questo è quanto emerge dall'indagine sui flussi migratori ("Global Trends 2016") condotta a livello mondiale dall'Secondo il rapporto,, circa 300.000 in più rispetto all'anno precedente. Questo significa, osserva l'agenziache "in media".Di questi migranti forzati la maggioranza (40,3 milioni) sonodel proprio Paese, mentre il numero deisi attesta sui 22,5 milioni e quello deiasilo sui 2,8. Isono invece 10,3 milioni, di cui 6,9 rimasti dentro i confini nazionali.Per l', la maggioranza dei fuggitivi (84%) l'anno scorso era in Paesi a basso o medio reddito, ed 1 su 3 veniva ospitata in nazioni meno sviluppati (4,9 milioni per la precisione). Per quanto riguarda la provenienza, con quasi due terzi della popolazione (12 milioni) che erano sfollati interni o fuggiti all'estero.Infine, sebbene i dati ufficiali comunicati dai governi indichino che al mondo ci siano "solo" 3,2 milioni di, l'Alto Commissariato invece stima che questo numero, considerando anche le persone che rischiano di perdere la nazionalità.