Trenitalia, Campus Party: in treno a Milano con il 30% di sconto

(Teleborsa) - In occasione di, festival di innovazione e creatività in programma alL’offerta "Speciale Eventi" valida per i viaggi di andata a Milano dal 19 al 23 luglio, e dal 20 al 24 luglio per i viaggi di ritorno, è acquistabile sul sito web di Trenitalia, nelle biglietterie di stazione o nelle agenzie di viaggi abilitate. In più, per i soci di CartaFRECCIA, è prevista una riduzione del 20% sul biglietto di ingresso alla manifestazione milanese.