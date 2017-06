USA: Mnuchin fiducioso: "riforma fiscale entro l'anno"

(Teleborsa) - Il Tesoro statunitense sta valutando seriamente l'idea di emettere un bond con scadenza a 100 anni. Parola di. Il segretario al Tesoro statunitense lo ha affermato in un'intervista rilasciata alla CNBC. "Ci stiamo avvicinando agli investitori per vedere se ci sia domanda", ha dettoIl segretario USA è fiducioso che la "riforma fiscale massiccia" sarà fatta quest'anno, sottolineando come sia "fondamentale per l'economia".La riforma fiscale , uno dei cavalli di battaglia dell'amministrazioneprevede un ambizioso taglio sulle tasse, il più grande della storia, come annunciato dallo stesso segretario al Tesoro, che ha più volte sottolineato come la riforma sia chiaramente una priorità.