BCE, i numeri sullo shopping di obbligazioni corporate in Eurozona

(Teleborsa) - Ammonta a 92 miliardi di euro il valore complessivo delleacquistate dalla Banca Centrale Europea nell'ambito del Corporate sector purchase programme (CSPP).Il dato, si legge in una nota dell'Eurotower, si riferisce ai 12 mesi in cui è stato portato avanti il piano di acquisti di corporate bond non bancari, mentre le società emittenti ammontano a 200.Questo shopping che, come noto, rientra nel più ampio programma di quantitative easing avente lo scopo di risollevare l'anemica inflazione dell'Eurozona, è solo all'inizio. La mole di obbligazioni acquistate corrisponde infatti all'Il 12% di questi titoli è stato acquistato mentre offrivano, comunque sempre al di sopra del -0,40%, che è il tasso sui depositi praticato dalla stessa BCE alle banche commerciali.