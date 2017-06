Borse europee negative. Piazza Affari stabile

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Utility

Viaggi e intrattenimento

Vendite al dettaglio

Servizi per la finanza

Media

BPER

Leonardo

Enel

Ferragamo

Banca Generali

Saipem

Unipol

(Teleborsa) - Piazza Affari e le altre principali borse europee restano deboli a metà seduta, penalizzate dalla flessione delle quotazioni del petrolio.. Bisognerà aspettare, infatti, indicazioni rilevanti come i PMI in Europa e negli USA, in pubblicazione venerdì 23 Giugno, insieme al PIL francese e all'industria italiana.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,113. L'è sostanzialmente stabile su 1.246,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0%.Si riduce di poco lo, che si porta a 163 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,89%.tentenna, che cede lo 0,52%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,44%. Sotto pressione, che accusa un calo dello 0,79%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.779 punti.(+0,57%) e(+0,50%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-1,57%),(-0,91%) e(-0,86%).Tra idi Milano, si distinguono(+1,56%) e(+1,19%). Quest'ultima è stata scelta per fornire servizi di logistica al programma di sorveglianza AGS della NATO Denaro anche su(+0,82%) e nel lusso su(+0,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,99%.Tra i petroliferi penalizzati dal calo del petrolio, si muove in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,66%.