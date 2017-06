Dossier banche venete in focus, scade termine per presentare offerte

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il comparto bancario italiano resta osservato speciale da parte degli investitori nel giorno in cui l'advisor del Tesoro, Rothschild, riceverà le proposte degli istituti per il salvataggio di Banca Popolare Vicenza e di Veneto Banca.Secondo gli ultimi rumors, già stamane sono attese le proposte di, ma potrebbe esserci anche quella die diIeri, sul dossier "banche venete" l'agenzia Fitch ha lanciato un allarme sul rischio di perdite per bond senior . "Esiste una concreta possibilità che possano essere imposte perdite agli obbligazionisti privilegiati, se la banca non ottenesse nuovo capitale in un piano di ricapitalizzazione precauzionale, dato che la svalutazione o la conversione delle obbligazioni subordinate non rafforzerebbe sufficientemente il capitale", ha affermato l'agenzia riferendosi alla banca di Vicenza.I due istituti sono ancora alle prese con i negoziati UE per il via libera al piano di salvataggio statale