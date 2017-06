G7 Trasporti al via a Cagliari. Focus su innovazione e infrastrutture

(Teleborsa) -Sono queste le tematiche su cui si concentreranno iin occasione della riunione che si svolge aoggi,Insieme al Ministro Delrio ci saranno i Rappresentanti di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e della Commissione Europea.Per quanto concerne il primo argomento in agenda, ossia il "", nel settore dei trasporti e delle infrastrutture i temi sociali sono legati all’accessibilità, all’equità e alla coesione sociale e possono essere sviluppati su più dimensioni, spiega il Ministero dei Trasporti in una nota, in quanto "le politiche per la mobilità possono giocare un ruolo fondamentale non solo per garantire l’accessibilità a tutti, ma soprattutto per contribuire a ridurre il rischio di esclusione sociale".Quanto al secondo focus, ossia le "", il Dicastero spiega che il tema della sicurezza è prioritario ed investe anche gli sviluppi tecnologici sui veicoli, determinanti per contribuire a un nuovo sviluppo economico.Al riguardo, i Ministri dei Trasporti del G7, riuniti in Giappone a settembre 2016, hanno concordato che le tecnologie avanzate per i veicoli e le strade debbano far, poiché esse rivestono un ruolo significativo nell’innovare e trasformare il traffico su strada, la mobilità, l'industria e la società in generale.Nell’evidenziare la particolare importanza della ricerca nei settori dell’interfaccia uomo-macchina, delle infrastrutture e dell'accettazione sociale di tali innovazioni tecnologiche, i Ministri hanno deciso diLa riunione del G7 trasporti di Cagliari costituirà, quindi, una occasione per informare i partecipanti sullo stato delle attività avviate su questo specifico ambito e dei progressi compiuti a livello internazionale.