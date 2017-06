Giornata nera per l'equity europeo. Milano in rosso

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo il calo della vigilia, complice soprattutto la, sui minimi da sette mesi.. Bisognerà aspettare, infatti, indicazioni rilevanti come i, in pubblicazione venerdì 23 Giugno, insieme ale all'industria italiana.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,113. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 43,55 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,91%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,48%. Cauta, -0,17% mentre scivola, con un netto svantaggio dello 0,92%., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,36%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,96% sul precedente. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,05%),(-0,75%) e(-0,63%).Unaper Piazza Affari, con. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,35%.Tra le banche, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,18%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,86%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+1,55%),(+0,92%),(+0,89%) e(+0,88%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,72%.