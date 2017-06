Google e Whatsapp sono i brand più influenti

(Teleborsa) -Neanche a dirlo hanno quasi tutti a che fare con la tecnologia.sono, infatti, in cima alla classifica dei primi 10 brand. "Resiste" la cara, vecchiaanche se si piazza al decimo posto. Lo rivela la classificarealizzata da Ipsos per comprendere l'impatto delle marche sulla nostra vita quotidiana.: ecco l'elenco completo. Lo studio di quest'anno ha insistito sulle differenze generazionali nel rapporto che i consumatori instaurano con i brand. Quest'anno infatti l'indagine ha insistito su uno dei fattori determinanti nella percezione e nella scelta delle marche: l'appartenenza a un particolare cluster generazionale. In quest'ottica, i risultati della ricerca sono stati declinati su due specifici target:(9 milioni di Italiani fra i 22 e i 34 anni) e i(15 milioni di italiani fra i 52 e i 70 anni) dall'altro.Da un lato, iche rappresentano i consumatori del futuro, da conquistare e fidelizzare già a partire dalle prime scelte compiute, dall'altro ioltre ad essere il target con la più ampia capacità di spesa, custodiscono la memoria storica delle marche e per questo, mantengono con esse relazioni altamente emozionali.