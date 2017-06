Il Gruppo FS al Premio Nazionale dell'Innovazione. Selezionerà le startup più innovative

(Teleborsa) -. E' questa una delle principali vocazioni di, che torna con una nuovaCon, l’Associazione Italiana degli incubatori universitari e delle business plan competition locali (“StartCup”), FS Italiane vuole supportare concretamente la nascita di nuove start up e stimolare la crescita di nuove imprese. Giovani e digitali sono il target primario per FS Italiane verso unaL’accordo prevede la, la business plan competition di PNICube, giunta alla 15esima edizione, in programma il 30 novembre e 1 dicembre 2017 a Napoli. Vi saranno 15 tappe in Italia per selezionare 60 progetti hi-tech fra le “StartCup” in gara.“Abbiamo voluto stringere questa partnership con PNICube perché guardiamo con molta attenzione alle nuove iniziative e alle idee che possono arrivare da tutte le regioni e dalle Università del loro network”, sottolinea, Direttore Comunicazione di FS Italiane.“Un augurio di buon viaggio con FS Italiane alle nostre idee di impresa! Accogliamo con grande entusiasmo l’accordo" ha dichiarato, Presidente PNICube.