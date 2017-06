Immsi, Intermarine consegna una unità navale a Cacciamine

Immsi,

(Teleborsa) - Intermarine, controllata del Gruppo industrialeha consegnato una unità navale Cacciamine a una primaria Marina del Mar Mediterraneo.Si tratta di unità particolarmente avanzate che richiedono elevate competenze in tutte le fasi della progettazione e della realizzazione e sono il risultato di una lunga fase di perfezionamento e adattamento del progetto basico di Intermarine alle esigenze specifiche di ogni committente.Unadi Intermarine è, larga 10 metri (per un dislocamento totale di circa 700 tonnellate) ed èche consentono di raggiungere velocità massime fra i 13 e i 16 nodi.La struttura - compreso lo scafo – viene realizzata con un tipo di fibra di vetro specificatamente sviluppato per questo tipo di progetto e per la realizzazione viene utilizzata una particolare tecnica costruttiva nota come Unstiffened Monocoque Single Skin. Le sovrastrutture sono invece realizzate in configurazione sandwich, ossia con due strati in fibra di vetro e fibra di carbonio che racchiudono un’anima in balsa, e vengono costruite con la tecnica dell’infusione sotto vuoto.