Innovatec Power sigla contratto con Mediagraf da 3 milioni di euro

Innovatec

(Teleborsa) - Innovatec Power, controllata diha sottoscritto un contratto di appalto per la costruzione turn key di un impianto di trigenerazione e il relativo contratto di manutenzione decennale con la società, finalizzati all'efficientamento energetico presso il proprio Stabilimento in Noventa Padovana.L'impianto sarà realizzato per la produzione combinata di energia elettrica, termica e frigorifera, idoneo a soddisfare i fabbisogni energetici dello Stabilimento.. La consegna è prevista entro 90 giorni dalla data effettiva di rilascio dell’autorizzazione di costruzione e dell’esercizio dell’Impianto, ma comunque non prima del 6 marzo 2018.