L'Antitrust apre un'istruttoria sull'Aeroporto di Bergamo

(Teleborsa) -per possibili condotte anticoncorrenziali poste in essere da, gestore dell’aeroporto di Bergamo, e da, titolare dell’unico deposito di stoccaggio di jet fuel presente all’interno del sedime aeroportuale.In un contesto di crescita esponenziale dello scalo bergamasco , che è oggi il terzo aeroporto nazionale per numero di passeggeri, il gestore aeroportuale avrebbe mantenuto un assetto contrattuale tale da generare unanell’aeroporto di Bergamo, riservando a Levorato Marcevaggi l’accesso esclusivo al deposito.A fronte delleper la prestazione di servizi di messa a bordo in concorrenza con Levorato Marcevaggi, quest’ultimo avrebbe invece ingiustificatamente rifiutato l’accesso al deposito.I provvedimenti di avvio sono stati notificati ieri 20 giugno nel corso di alcune ispezioni effettuate dall’Authority in collaborazione con il Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.