Leonardo fornirà logistica a programma sorveglianza AGS della NATO

Leonardo

(Teleborsa) -, partner del team industriale guidato da Northrop Grumman, che fornisce il sistema di sorveglianza per il programma Alliance Ground Surveillance (Ags) della Nato, è stata scelta per sviluppare il sistema di informazione logistica Alis (Ags Logistic Information System).Nell’ambito di una gara internazionale, la società si è infatti aggiudicata da NAGSMA (NATO Ground Support Management Agency) il contratto per la, che sarà utilizzata dalla NATO durante l’intero ciclo di vita del sistema, per la gestione dei servizi operativi e di manutenzione a Sigonella (Siracusa), la principale base operativa del programma, oltre che nei siti dove verranno dispiegate le basi mobili e presso le organizzazioni di supporto logistico dell’Alleanza.La piattaforma consentirà la pianificazione, il monitoraggio e la gestione della catena dei fornitori, le attività di riparazione e manutenzione e quelle di supporto sul campo, il controllo della contabilità e del magazzino, l’addestramento e l’impiego del personale.