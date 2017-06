Pensioni, INPS: salgono le richieste di APE social e lavoratori precoci

(Teleborsa) - Continuano a salire le richieste per APE social e lavoratori precoci.Martedì 20 giugno, si legge in una nota dell'INPS, risultavano. Di queste, 7.638riguardano la certificazione delle condizioni di accesso all’APE sociale, 3.725 quella delle condizioni di accesso al pensionamento anticipato per lavoratori precoci.Il maggior numero di domande è stato presentato in Lombardia (1.896), seguita dal Veneto (1.177), dalla Sicilia (985), dal Lazio (959), dalla Toscana (881), dall’Emilia Romagna (837) e dal Piemonte (828).