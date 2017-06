Uber, il fondatore Kalanick lascia la carica di CEO

(Teleborsa) -. La decisione di lasciare il gruppo è stata annunciata oggi dal top manager della società, ritrovatosi al centro di, anche a carattere sessuale.o le varie app che garantiscono il servizio istantaneo di, sia gli NCC che un servizio molto più simile ai taxi, al centro di proteste negli anni passati per ragioni di concorrenza rispetto al tradizionale servizio offerto dai tassisti. La società,, è la più grande in termini di valutazione fra quelledella Silicon Valley., ma recentemente era stato- Capital First Round, Capital Minolta, Menlo Ventures e Fidelity Investments - che possiedono più di un quarto del capitale. Gli azionisti avevano chiesto al CEO un passo indietro per ledel gruppo."Amo Uber più di ogni altra cosa al mondo e in questo momento difficile della mia vita personale ho accettato la richiesta degli investitori di mettermi da parte in modo tale da permettere a Uber di tornare a crescere invece di essere distratta da un’altra battaglia" , ha spiegato Kalanick.Il fondatore di Uber a inizio anno era stato accusato da una ex dipendente di, ma erano poi seguite altre denunce di molestie ed anche di. Poi, erano seguite denunce perda parte di Google, per l'auto a guida remota, ed unaper un software che consentiva di evitare i controllo delle forze dell'ordine., ha commentato con una nota la società, aggiungendo che Kalanick ha preso unae che così facendo il fondatore "potrà avere il tempo di riprendersi dalla tragedia personale che lo ha colpito, dando alla società spazio per vivere pienamente un nuovo capitolo della sua storia".