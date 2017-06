Wall Street debole a metà giornata

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Sanitario

Information Technology

Energia

Telecomunicazioni

Utilities

Nike

Pfizer

Merck & Co

Wal-Mart

Caterpillar

Chevron

Intel

General Electric

CA

Incyte

Biomarin Pharmaceutical

Regeneron Pharmaceuticals

O'Reilly Automotive

Dollar Tree

Paccar

Ross Stores

(Teleborsa) -nonostante il rimbalzo dei titoli tecnologici e il positivo dato sulle vendite di case esistenti Non aiuta il continuo deprezzamento del greggio , che non sembra aver tratto beneficio dai numeri sugli stock di petrolio negli Stati Uniti In questo momento illima lo 0,23%, loviaggia poco sotto la parità mentre ilsegna un +0,61%. Sulla parità lo(-0,07%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,07%) e(+0,49%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,61%),(-1,52%) e(-0,87%).del Dow Jones,(+1,62%),(+1,33%),(+1,32%) e(+1,06%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,65%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,89%.scende dell'1,55%.Calo deciso per, che segna un -1,45%.Tra i(+14,34%),(+6,07%),(+5,47%) e(+5,29%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,92%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,89%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,73%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,58%.