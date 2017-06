Enel, accordo per acquisizione EnerNOC per 250 milioni

Enel

EnerNOC

(Teleborsa) -,(EGPNA), una controllata del Gruppo, ha siglato un accordo, approvato all'unanimità dal Consiglio di amministrazione della società statunitense, per l’acquisto del 100% delle azioni del provider americano a fronte di un corrispettivo totale diEnerNOC è una società con base negli Stati Uniti leader nel settore dei servizi di demand response ed energetici per clienti industriali, commerciali e istituzionali. L’acquisizione di EnerNOC renderà il Gruppo Enel leader mondiale nei servizi di demand response, aprendo la strada all’offerta delle tecnologie e dei servizi per la gestione energetica di EnerNOC ai clienti commerciali e industriali di Enel.Attraverso l'acquisizione di EnerNOC, leader mondiale nei servizi di gestione della domanda,Secondo l’accordo con EnerNOC,, pari a un premio del 42% circa rispetto al prezzo di chiusura dell’azione al 21 giugno 2017 e del 38% sul prezzo medio ponderato per i volumi a 30 giorni., con l’acquisto di tutte le azioni di EnerNOC da parte di EGPNA, il successivo ritiro dal listino della società nonché l’ottenimento di tutte le autorizzazioni regolamentari previste.