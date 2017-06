Gentiloni a Bruxelles incontra Juncker prima del vertice europeo

(Teleborsa) - Il Premier, a Bruxelles per il, ha incontrato oggi il Presidente della Commissione europea,in un bilaterale, durante il quale ha avuto uno scambio di vedute sul tema della solidarietà e dei migranti.Dopo Juncker, il numero uno di Palazzo Chigi si recherà al(PSE) e, a seguire, al meeting programmato del vertice europeo.Juncker ha assicurato al Premier che, mentre Gentiloni ha voluto ringraziare il numero uno dell'esecutivo comunitario per la mobilizzazione del fondo di solidarietà europeo per il terremoto in Centro italia.