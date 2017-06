Grecia, l'FMI plaude agli sforzi ma invita a fare di più

(Teleborsa) - Il Fondo Monetario Internazionale riconosce i sul fronte delle riforme strutturali e sulla riduzione del debito, invitando tuttavia proseguire sulla strada imboccata e, a "fare di più" per raggiungere gli obiettivi fissati.Motivo per cui "serve più tempo per le trattative", ha dettodel Fondo guidato da Christine Lagarde, durante la conferenza stampa bisettimanale dell'istituto a Washington.Rice ha spiegato inoltre che sulla partecipazione del Fondo al piano dell'Eurogruppo e l'istituto "non è ancora d'accordo con tutti i punti". L'FMI, infatti, ha chiesto l'approvazione di principio di un piano di aiuti in cui il finanziamento da parte del Fondo è legato all'implementazione futura da parte dei creditori di Atene di una ristrutturazione del debito.Il direttore ha sottolineato che l'approvazione di principio è "una misura standard già usata in passato e che si è dimostrata efficace".