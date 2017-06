Italmobiliare: joint venture con Tikehau Capital per acquisto Fondo Italiano d’Investimento

Italmobiliare

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato di affiancarein una joint venture paritetica per l'offerta d'acquisto per la totalità delle quote del) gestito da Fondo Italiano d'Investimento SGR.L'operazione - si legge in una nota - permetterebbe di dare continuità al sostegno economico e strategico per alcune medie aziende italiane, in linea con il progetto avviato nel 2010 dalla Cassa Depositi e Prestiti.In particolare il portafoglio diè attualmente composto da partecipazioni di minoranza in 23 aziende che operano in settori diversificati che spaziano dall'industria, all'alimentare, dai servizi all'IT, con significativi incrementi di fatturato e potenziale esposizione verso i mercati esteri.