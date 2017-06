L'economia USA migliora, il Superindice in progressivo aumento

(Teleborsa) - Cresce in linea con le attese il, confermando un progressivo miglioramento delle condizioni economiche.Secondo quanto comunicato dal, a maggio ilè cresciuto dello, in salita rispetto al dato rivisto al ribasso di aprile (0,2% da 0,3%) ed in linea con il consensus.L'indice coincidente nello stesso periodo è salito dello 0,1%, in rallentamento rispetto al +0,3% del mese precedente. Stesso risultato per l'indice differito (+0,1% a seguito del +0,3% precedente), mentre invariati appaiono entrambi i dati ad aprile.