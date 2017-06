Leonardo, contratto da Ministero Difesa UK per 290 milioni

Leonardo

(Teleborsa) -ha firmato un contratto con il Ministero della Difesa UK del valore di oltre 290 milioni di euro. L’azienda,, aggiornerà i sistemi di identificazione (Identification Friend or Foe - IFF) allo standard Modo 5 su oltre 350 piattaforme aeree, terrestri e navali britanniche.perché opera come un moderno sistema di password basato su un meccanismo di richiesta di verifica (challenge-response) attraverso segnali elettronici automatici. Ciò consente di distinguere tra forze amiche che, interrogate, risponderanno con un segnale corretto, e potenziali minacce che, al contrario, non lo faranno., che utilizza le più recenti tecnologie criptografiche per proteggere i sistemi contro le tecniche di inganno degli avversari. Si tratta di un aspetto particolarmente importante quando le Forze operano insieme perché assicurare agli equipaggi di terra, aerei e navali di riconoscere in modo affidabile le forze amiche è una delle modalità per evitare gli incidenti causati dal cosiddetto “fuoco amico”.In base al contratto,che saranno dismesse dopo il 2020. Queste includono 11 tipologie di velivoli, gestite da Leonardo, e 18 tipi di navi e due tipi di piattaforme terrestri, gestite da HENSOLDT. Il team garantirà anche un supporto nazionale attraverso un centro logistico per l’IFF Modo 5 con sede nel Regno Unito.Per l’aggiornamento delle piattaforme britanniche, il team fornirà il trasponder M428 e l’unità cripto SIT 2010 di Leonardo e gli interrogatori MSSR 2000 I® e MSR 1000 I di HENSOLDT.