Oil & Gas, Barclays boccia i player del settore

(Teleborsa) - In difficoltà i titoli del settore petrolifero, fiaccati dallache a Londra viaggia a 45 dollari al barile.A pesare sulle azioni europee del comparto Oil & Gas sono le indicazioni giunte dagli analisti diche hanno portato il giudizio sul benchmark a “neutrale” a “negativo”.L'indice di riferimento del settore europeo (DJ Stoxx UE) sta cedendo lo 0,70%.Nel frattempo, prosegue la fase negativa dei prezzi del greggio , che cola a picco ai minimi da 10 mesi sulle piazze internazionali delle commodities, per lo scetticismo degli operatori verso i tagli produttivi decisi dall'. Alcuni Paesi membri come Libia e Nigeria sembra non si stiano adeguando alla riduzione delle quote, ma soprattutto pesa il persistente aumento della produzione da Shale Oil in USA.