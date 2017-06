Petrolio a picco ai minimi da 10 mesi su aumento offerta USA

Light crude

Brent

(Teleborsa) -sulle piazze internazionali delle commodities, per lo scetticismo degli operatori verso i tagli produttivi decisi dall'OPEC Alcuni Paesi membri come Libia e Nigeria sembra non si stiano adeguando alla riduzione delle quote, ma soprattutto I dati sulle scorte USA ieri sono apparsi migliori delle attese , con un calo di 2,5 milioni di barili, ma ciò non è stato sufficiente a compensare un. I dati di ieri hanno evidenziato anche una produzione in aumento dell'8% rispetto allo scorso anno.Il future sulamericano al Nymex lima ancora uno 0,05% a 42,51 dollari al barile, mentre ila Londra cede lo 0,04% a 45,03 dollari/b.