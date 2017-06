Scioperi in calo nel 2016 ma aumentano le proclamazioni

(Teleborsa) -. Lo conferma il, che ha presentato oggi la consueta relazione annuale a Montecitorio. Le proclamazioni di sciopero sono salite a 2.352 nel 2016 rispetto alle 2.261 dell'anno prima.Secondo il presidente dell'Autorità,, tale aumento delle proclamazioni dovuto alla crisi non è stato, scesi a 840 da 939, a seguito delle revoche prodotte dalle indicazioni della Commissione.Ladegli scioperi è rappresentata ancora dal, seguito dai mancati pagamenti delle retribuzioni ai lavoratori.Secondo Passarelli,degli scioperi nei servizi pubblici essenziali,dei sindacati. "L'eccessivo ricorso allo sciopero, seppur nel rispetto della normativa di riferimento, pone l'esigenza di una riflessione, nel momento in cui, esso viene riproposto con una scadenza periodica, specie da alcune organizzazioni sindacali dall'incerta rappresentatività che vi ricorrono per avere auto-legittimazione e visibilità piuttosto che in reale funzione di autotutela degli interessi collettivi", ha affermato.Il Presidente dell'Autorità ha anche fatto un, affermando che tutta lae sottolineando che tali azioni come piuttosto configurabili come "l'espressione del potere di coalizione di gruppi professionali organizzati" più che la protesta di lavoratori parasubordinati.