Scuola: emergenza stipendi, ai docenti dell’area OCSE -26% dei laureati dipendenti

(Teleborsa) - L. Nel mirino dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo c'è il basso livello degli stipendi dei maestri con almeno 15 anni di attività, che guadagnanoQuesto dato si innesta su una situazione già strutturalmente difficile per la categoria, dato che le retribuzioni medie degli insegnanti sono. Inoltre, tenuto conto che il livello medio degli stipendi OCSE si aggira suidal confronto con i lavoratori dalle stesse qualifiche.Questa è la dura denuncia del sindacato della scuola, che rincara la dose aggiungendo che con l'ultima tranche della riforma della Buona Scuola , riguardante l'istruzione prescolare (DL 65/17), porterà a frequentare la scuola dell’infanzia ad appena il 35% dei bambini. Tutto ciò va in controtendenza rispetto ai paesi OCSE, dove il 90% dei bambini di quattro anni e il 70% dei bambini frequenta ambienti specializzati.Secondo l'associazione, il rinnovo del contratto della scuola di cui discuteranno la prossima settimana le sigle sindacali con l'ARAN "non cambierà molto le cose", dato che verranno concessi solo 85 euro lordi in più e solo dal prossimo anno. Secondo, per recuperare il disavanzo degli stipendi dall'inflazione (-14%) ne servirebbero "".