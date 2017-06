TPS Group acquisisce il 70% di Stemar Consulting

TPS

(Teleborsa) -i. Le azioni salgono dell'1,67%.A dare una spinta al titolo la notizia che, ovvero nelle attività di reverse engineering e di analisi degli aspetti progettuali e realizzativi al fine di ridurre il costo di un componente/sistema/prodotto., con sede a Orbassano (TO), impiega circa 17 dipendenti e ha registrato nel 2016 un fatturato di 1,54 milioni di euro, un EBITDA margin pari al 27% e una PFN negativa pari a circa 0,2 milioni di euro., di cui 350 mila al momento del trasferimento quote e la restante parte a sei mesi.È previsto uncon riferimento agli esercizi 2018, 2019 e 2020. Earn out sistema di clausole contrattuali che puntano a ridurre il rischio derivante a una società dall'acquisto di un'altra.L'acquisizione prevede che Stemar Consulting sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, 3 nominati da TPS e 2 dagli attuali soci che resteranno azionisti entrambi con una quota paritetica del 15%. La governance prevede quorum assembleari rafforzati in relazione a particolari materie, nonché accordi di lock-up e di prelazione sulle quote.