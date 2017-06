Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -è la peggiore trainata all'ingiù dal comparto bancario. Si salva solo Intesa Sanpaolo si è fatta avanti per acquisire le banche venete . Tra i peggiori settori anche i petroliferi complice la debolezza dei prezzi del greggio, scesi ai minimi da 10 mesi per lo scetticismo degli operatori verso i tagli produttivi decisi dall'OPEC.Le borse europee, invece, contengono le perdite grazie alle indicazioni giunte dal bollettino mensile della BCE : ", ma l'inflazione non mostra ancora chiari segnali di recupero verso il target del 2% indicato dalla banca centrale europea".Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,115. Scarna l'agenda macro, con il solo dato francese sul sentiment delle imprese manifatturiere che si è mostrato ai massimi dai sei anni. Poco mosso l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.250,5 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,58%), che raggiunge 43,2 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 164 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,90%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente., che termina con un calo dello 0,67% sulDai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,06 miliardi di euro, in calo del 20,96%, rispetto ai 2,61 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 223.058, rispetto ai 258.349 precedenti.Su 219 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 133 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 80. Invariate le rimanenti 6 azioni.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,43%),(+0,54%) e(+0,50%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,75%),(-1,20%) e(-1,08%).Tra idi Milano, si distinguono(+2,50%),(+0,92%),(+0,79%) e(+0,78%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,22%. Crolla, con una flessione del 2,11%.scende dell'1,98%.