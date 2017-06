Wall Street poco mossa. In luce le compagnie aeree

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Sanitario

Finanziario

United Health

Johnson & Johnson

Pfizer

Merck & Co

Goldman Sachs

Intel

Wal-Mart

Visa

Gilead Sciences

Express Scripts

Illumina

Shire

Ross Stores

(Teleborsa) - Prosegue in cauto rialzo la borsa di Wall Street con l'attenzione degli operatori che rimane rivolta al comparto petrolifero, nonostante il tentativo di rimbalzo dopo i dati sulle scorte USA. Gli stock, in effetti sono diminuiti, ma gli addetti ai lavori restano concentrati sull' aumento della produzione a stelle e strisce che ha toccato un nuovo massimo da quasi due anni Sul fronte macro, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione , negli Stati Uniti, è. Il superindice dell'economia , redatto dal Conference Board, è cresciuto a maggioe suggerisce che l'economia probabilmente resterà sul trend di una moderata crescita.Tra gli indici statunitensi, ilè poco mosso e continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per lo, che rimane a 2.439,94 punti. Guadagni frazionali per il(+0,25%); pressoché invariato lo(+0,19%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Il settore, con il suo -0,51%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,29%),(+1,25%),(+1,17%) e(+1,05%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,00%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,76%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,66%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,59%.(+4,96%),(+3,31%),(+2,94%) e(+2,42%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,11%.