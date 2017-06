APE social e lavoratori precoci, presentate oltre 22 mila domande

(Teleborsa) - Alle 18.30 di giovedì 22 giugno, risultano presentate complessivamente 22.081 domande per Ape social e lavoratori precoci.Lo rileva l'precisando che sonodi riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'Ape social eper lavoratori precoci.Le domande possono essere trasmesse esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali. L'interessato può compilare la domanda sul sito www.inps.it o rivolgersi a un patronato.