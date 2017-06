Aquafil in Borsa a novembre con Space3

(Teleborsa) - Aquafil, dal 1969, uno dei principali attori, in Italia e nel mondo, nella produzione di fibre sintetiche, è pronta per il debutto a Piazza Affari.Il gruppo trentino, punta a sbarcare sul segmento Star di Borsa Italiana il prossimo 13 novembre, contestualmente all'efficacia della fusione per incorporazione in Space3 , la SPAC già quotata sul segmento Miv e nata dalla scorporo della precedente Space2 e che vede tra i principali azionisti Sergio Erede e Gianni Mion.L'integrazione è stata approvata dai CdA lo scorso 15 giugno. La prossima tappa sarà il 27 luglio, quando l'assemblea straordinaria dei soci di Space3 sarà chiamata ad approvare l'accordo.