Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Sessione a due colori per la principali Borse asiatiche, in una settimana caratterizzata da alti e bassi per il mix di notizie giunte sui mercati.Il crollo del petrolio e l'incertezza sulla futura politica monetaria della Federal Reserve non hanno aiutato i listini, mentre ilha fornito qualche spunto rialzista.l'indice Nikkei ha chiuso poco sopra la parità con un +0,11% a 20.132 punti, mentre il Topix ha guadagnato un timido +0,10% a 1.1.243 punti.Limature per le, che questa settimana hanno beneficiato della decisione di MSCI di includere gli stock del Dragone nei propri indici . Shanghai lascia sul parterre lo 0,50%, Shenzhen lo 0,83% mentre Taiwan arretra dello 0,21%.Tra lele rispettive sedute, Hong Kong sale dello 0,13%, Singapore dello 0,19%, Bangkok dello 0,14%, Sydney dello 0,17%, Jakarta dello 0,19%., Seoul dello 0,28%. Piatta Kuala Lumpur, mentre Mumbay arretra dello 0,77%.