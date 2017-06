Brexit, si lavora al trasloco di due agenzie europee. Milano in lizza per l'EMA

(Teleborsa) - Si mette in moto il processo di trasferimento dell(European Medicines Agency, o EMA) e dell'(ABE).Le due agenzie, che hanno entrambe sede a Londra, dovranno infatti traslocare in altri luoghi nel territorio dell'Unione Europea alla luce della Brexit , ossia la decisione del Regno Unito di lasciare l'UE.Ieri il Consiglio europeo ha deciso di organizzare un vero e proprio"fondato su criteri obiettivi definiti".Tutti gli Stati membri interessati hanno dunque la possibilità di presentaredi ospitare una o entrambe le agenzie, come si legge in una nota.Tra i criteri figurano, per esempio, la garanzia che l'agenzia possa essere istituita in loco e possa assumere le proprie funzioni alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione.Secondo rumors di stampa, il Comune di Milano vorrebbe farsi avanti per ospitare l'EMA.