Industria: fatturato e ordinativi in calo nel mese aprile

(Teleborsa) - L'industria italiana continua a muoversi fra alti e bassi. Ad aprile, nell'industria,che riporta l'indice sui livelli di febbraio. Lo rivela l'che spiega come nella media degli ultimi tre mesi, l'indice complessivo aumenta dello 0,6% rispetto ai tre mesi.(-0,7%); l'indice torna al livello registrato a gennaio. Nella media degli ultimi tre mesi la dinamica è positiva, con un aumento dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti.(-1,9%)(+2,2%). P: -0,4% per quello interno e -1% per l'estero.Gli indici(+7,4%) e per i beni di consumo (+0,9%), mentre i beni intermedi e i beni strumentali registrano flessioni pari rispettivamente a -2,2% e -1,6%.(i giorni lavorativi sono stati 18 contro i 20 di aprile 2016), i: il contributo più ampio a tale flessione viene dalla componente interna dei beni intermedi.Per il fatturato,(+21%), mentre la maggiore diminuzione, oltre al settore estrattivo (-11,4%), riguarda le altre industrie manifatturiere (-2,7%)., l’indice grezzo degli ordinativi registra una diminuzione del 2,2%. La flessione più rilevante riguarda la fabbricazione di computer ed elettronica (-14,2%), mentre l’incremento maggiore si registra nella fabbricazione di apparecchiature elettriche (+2,9%).