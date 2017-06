L'Italian Style prende sempre più piede negli Stati Uniti

(Teleborsa) -, glisono il mercato avanzato con il maggiore potere d'acquisto. Nonché il più grande, considerando la popolazione residente di oltre 320 milioni di persone e il ceto medio di oltre 220 milioni., i prodotti belli e ben fatti () in grado di incorporare e trasmettere quello che più cercano dal Paese: la cultura.Dai dati dell'ultimo rapportoelaborato da Centro Studi di Confindustria CSC emerge che negliprodotti belli e ben fatti provenienti dall'Italia,i), confermandosi il primo mercato.Questa previsione rappresenta solo lo scenario prudenziale, di conservazione delle quote di mercato. Con l'aumento delle quote, l'import potenziale dall'Italia potrebbe arrivare fino a 20 miliardi.(in particolare:a) o, comunque, hanno consentito all'Italia di rimanere il primo esportatore dell'Unione europea in USA (nell'arredamento e nell'oreficeria gioielleria). Tuttavia, il posizionamento dell'Italia negli USA è ancora inferiore al potenziale e, quindi, la crescita nei 50 stati federati americani rappresenta una grande opportunità per le imprese BBF italiane.