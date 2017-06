MPS, al via Processo di Appello sul caso Alexandria

(Teleborsa) - Ha preso il via a Firenze il Processo di Appello per il caso Alexandria , il derivato per il quale lana ha ottenuto, in primo grado, le condanne degli ex vertici di MPS Presente in Aula l'ex presidente di Rocca Salimbeni,condannato a 3 anni e 6 mesi e acinque anni di interdizione dai pubblici uffici. Stessa condanna che è stata comminata adex direttore generale dell'istituto di credito, e aex capo area finanza.I magistrati hanno condannato gli ex vertici di MPS accusati di aver "usato" il prodotto finanziario contratto con banca Nomura che servì anche a mascherare le passività causate dall'acquisizione di Antonveneta.