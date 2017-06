Mutui, gli italiani ottengono di più e scelgono i tassi variabili

(Teleborsa) -, in ragione della maggiore convenienza garantita dal variabile per effetto della politica di tassi ai minimi storici della BCE Secondo uno studio di settore, nel mese di maggiorispetto all'anno precedente (per una cifra pari a 131.112 euro). Le sommedalle banche sono state mediamente intorno ai 125.898 euro, in aumento dell'Più consistente l'incremento dell'importo medio richiesto per un(+4,02%), per un valore di 141.334 euro. Anche le somme erogate sono cresciute in maniera decisa (+9,76%), toccando quota 129.719 euro.e irimangono invariati, sia per tutte le domande (40 anni e 22 anni) che per quelle nuove (38 anni e 23 anni).La preferenza per ilè ancora alta (70%), maggiore di 3 punti percentuali rispetto a maggio 2016, ma la percentuale dei mutuanti che opta per ilpassa al. Per l'inchiesta condotta daquesto si spiega con l' incremento dell'Irs a 20 anni , passato dall'1.25 di dicembre 2016 all'1.39 di maggio 2017. Non a caso in quei mesi la percentuale di fissi è crollata di 13 punti, mentre quella di variabili è salita di 12.Infine cresce il(57,22%, +6% rispetto a maggio 2016) così come le surroghe erogate (+16,9%), anche se negli ultimi tre mesi l'andamento si è invertito di segno (-12,63%).