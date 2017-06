Piazza Affari debole insieme agli Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -come le borse europee.la scia incerta lasciata dalle borse asiatiche . Sullo sfondo le decisioni del Consiglio Europeo , da dove il Premier britannico, ha voluto rassicurare i cittadini UE sul fato che non saranno costretti a lasciare il Regno Unito, nemmeno dopo la Brexit. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 42,71 dollari per barile.senza slancioche avvia con un -0,16%. Discesa modesta perche cede lo 0,37%.è stabile riportando un misero -0,17%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese con ilche lima la parità. Sulla stessa linea, incolore ildi, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,13%.perche sale dello 0,82%con un discreto guadagno dello 0,71%che segna un incremento marginale intorno al +1%., invece, si manifestano suche avvia contrattazioni a -2,71%.che mostra un calo frazionale dell'1,11%.di Milano,(+1,92%) che ha siglato un contratto con la svizzera Tecan.Bene(+1,01%),(+0,67%) e(+0,65%)., invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,36%.