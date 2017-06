Rosso per la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana negativa per le principali borse europee e Piazza Affari dove hanno prevalso i realizzi.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,42%. Lieve aumento dell', che sale a 1.256,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,49%.Sulla parità lo, che rimane a quota 165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,90%.giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,47%. Piccola perdita per, che chiude con un -0,2%, e senza slancio, che chiude con un +0,15%. Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,46%.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,76 miliardi di euro, in calo del 14,79%, rispetto ai 2,06 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 188.766, rispetto ai 223.124 precedenti.Tra i 220 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 85, mentre 129 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 6 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,47%) e(+0,49%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-1,21%),(-1,21%) e(-0,94%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 2,47%.avanza dell'1,35%.Si è mossa in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,03%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,72%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,67%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,19 punti percentuali.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,46%.